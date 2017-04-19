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BBC Türkçe

Trump'ın Erdoğan'ı araması 'referandum sonucunu kabul ettiği anlamına gelmiyor'

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasının referandum sonucunu kabul ettiği anlamına gelmediğini, görüşmenin esas nedeninin NATO ve Suriye üzerine konuşmak olduğunu söyledi.

19 Nisan 2017 03:17

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramasının referandum sonucunu kabul ettiği anlamına gelmediğini söyledi.

Salı günü bir basın toplantısı düzenleyen Sanders, Trump'ın Erdoğan'ı aramasının esas nedeninin ortak NATO çıkarları ve Suriye üzerine konuşmak olduğunu belirtti.

Bir muhabirin "Bu telefon, Trump'ın Erdoğan'ın güçlerini çok tartışmalı bir oylama sonucu artırmasını desteklediği anlamına gelmiyor mu" sorusuna "Hayır" diyen Sanders, Trump'ın demokrasiyi desteklediğini ve ilk önceliğinin ABD vatandaşlarının güvenliği olduğunu söyledi.

Sanders "Muhalefet resmi sonucu kabul etmiyor. Bu görüşme Trump'ın resmi sonucu kabul ettiği anlamına geliyor mu" sorusuna da "Hayır" diye yanıt verdi ve Pazartesi günü referanduma dair ön raporunu yayınlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın nihai raporunun bekleneceğini söyledi:

"Onlar bu konuda en iyi uzmanlığa sahip. Onların her şeyi yapıp nihai raporlarında bir karara varmalarını istiyoruz."

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