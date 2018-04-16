Trump'ın Erdoğan'dan istediği Amerikalı rahibin davası başladı

"FETÖ' ve PKK adına casusluk yaptığı" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahip Andrew Brunson'un davası İzmir'de başladı.

İzmir 2. Ağir Ceza Mahkemesi'nde başlayan dava öncesi yoğun güvenlik önlemi alındı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Parlamentosu'ndan bir grup parlamenter de davayı izlemek üzere İzmir'e geldi.

Andrew Brunson, 'FETÖ' ve PKK adına faaliyette bulunmak ve gizli bilgileri casusluk amacıyla edinip servis etmek suçlarından 2016 yılının aralık ayında İzmir'de gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Brunson 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.



Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.