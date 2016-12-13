Trump'ın dışişleri bakanı adayı ExxonMobil CEO'su Tillerson

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, uzun süredir merakla beklenen dışişleri bakanı adayını açıkladı.

Donald Trump bu görev için, dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden ExxonMobil'in Başkanı ve CEO'su Rex Tillerson'ı önerdi.

Trump yaptığı yazılı açıklamada Tillerson için "Azmi, deneyimi ve jeopolitik dengelere yönelik derin anlayışı, kendisini Dışişleri Bakanlığı için mükemmel bir tercih haline getiriyor" dedi. Trump, ayrıca Tillerson'ın bölgesel istikrarı desteklemeye yönelik adımlar atacağını ve ABD'nin temel ulusal güvenlik çıkarlarına odaklanacağını vurguladı.

64 yaşındaki Tillerson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkilerinin iyi olduğu, bu durumun Demokratları ve bazı Cumhuriyetçileri kaygılandırdığı bildiriliyor.

Tillerson'ın göreve başlayabilmesi için bakanlığının Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Donald Trump ise 20 Ocak'ta yemin ederek görevi Barack Obama'dan devralacak.