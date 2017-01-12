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Dünya

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı: Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız

"Esad'den sonra ne geleceğine karar vermeliyiz"

12 Ocak 2017 11:23

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir" dedi.​

NTV'nin haberine göre Tillerson, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin dış politika ile ilgili sorularını yanıtladı.

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında Ortadoğu'da ABD'nin “liderliğinin” bittiği yönündeki bir soruya cevap veren Tillerson, ABD'nin bölgede tekrar söz sahibi olabilmesi için “müttefikleriyle ve dostlarıyla” tekrar çalışması gerektiğini söyledi.

Tillerson, “Atmamız gereken ilk adım bölgedeki geleneksek müttefiklerimiz ve dostlarımızla tekrar çalışmak olmalıdır. Tekrar geri döndüğümüzü onlara gösterip bir planımızın olduğunu anlatmalıyız. Şu anda bulunduğumuz noktada hiçbirşey yapamayız.” dedi.

Suriye'de, Türkiye, Rusya, ve İran'ın politikalarının önemli bir yeri olduğunu belirten Tillerson şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir. Bölgede ABD'nin eksikliğinde kaygılandı ve yüzünü Rusya'ya döndü. Rusya kalıcı bir müttefik değildir. Rusya'nın kalıcı bir müttefik olmadığını açıkça göstermek gerekiyor. Türkiye'nin müttefiki ABD'dir."

Tillerson, bölgede atılması gereken ikinci adım olarak ise Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadele etmek gerektiğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in gitmesi gerektiğini belirten Tillerson, DEAŞ'la mücadele ve Esed'e karşı mücadele etmenin bazı noktalarda çatıştığını kaydetti.

Rex Tillerson, “Esad'den sonra ne geleceğine karar vermeliyiz.” diye konuştu.

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