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Dünya

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı belli oldu

Tillerson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok yakın bir isim olarak biliniyor.

13 Aralık 2016 12:42

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı görevi için çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil'in CEO'su Rex Tillerson'u seçti. Tillerson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok yakın bir isim olarak biliniyor.

Associated Press'in haberine göre, Trump, oluşturduğu 'milyonerler kabinesi'nin Dışişleri Bakanlığı koltuğuna, ABD merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil'in Genel Müdürü Rex Tillerson'u (64) oturtmaya karar verdi.

 

Putin'e çok yakın bir isim

 

Exxon şirketi, Rusya’nın da aralarında olduğu 50’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2013’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tillerson’a ‘dostluk nişanı’ vermişti.

Wall Street Journal geçen hafta yayımladığı bir haberde Exxon Mobil CEO'su için "Putin'e Tillerson'dan daha yakın sadece birkaç ABD vatandaşı vardır" ifadesini kullanmıştı. Gazeteye konuşan kaynaklar, Tillerson'un, Putin'in Boris Yeltsin döneminden beri tanıdığını belirtmişti.

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