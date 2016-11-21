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Dünya

Trump'ın dedesi Almanya'dan sınır dışı edilmiş!

Alman Bild gazetesi 1905'te Kallstadt Belediye Başkanlığı'na gönderilen bir belgeyi yayımladı

21 Kasım 2016 19:27

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'un dedesi Friedrich Trump'un 1905 yılında Almanya'dan sınır dışı edildiği belirtildi.

Bild gazetesinde yer alan haberde, Donald Trump'un dedesi Friedrich Trump'un Almanya’dan sınır dışı edilmesine ilişkin Rheinland-Pflaz eyaletindeki Speyer kent arşivinden 27 Şubat 1905 tarihli bir belgeye yer verildi.

Dürkheim Kaymakamlığı tarafından söz konusu tarihte Kallstadt Belediye Başkanlığı'na gönderilen belgede, Kallstadt'ta bulunan Amerikan vatandaşı emekli Friedrich Trump'un 1 Mayıs'a kadar Bavyera topraklarından ayrılması, aksi takdirde sınır dışı edilmesinin sağlanması gerektiğinin yazılı olduğu kaydedildi.

Pflaz Tarihi ve Halk Bilimi Enstitüsü eski Direktörü Roland Paul, Friedrich Trump'ın Almanya'da kanunlara uygun bir şekilde kaydını sildirmeden ve askerlik hizmetini yapmadan 1885’te ABD’ye gittiğini ifade ederek bundan dolayı Alman makamlarının 1905’te Trump'un yeniden Alman vatandaşlığına geçmesini reddettiğini söyledi.

ABD'ye gittikten sonra zengin olan Friedrich Trump'un 1901'de Almanya’ya yaptığı ziyareti sırasında tanıştığı Elisabeth'e aşık olduğu ve bir yıl sonra evlenerek yeniden ABD'ye gittiğini anlatan Paul, ancak Trump’un, eşinden dolayı yeniden Almanya döndüğünü dile getirdi.

Paul, Friedrich Trump'un Almanya’da oturma izni almak için elinden geleni yaptığı ve Prens Luitpold’da mektuplar yazdığı ancak Luitpold’un bunu reddettiğini ifade etti.

Roland Paul, Friedrich Trump'un 1 Temmuz 1905 tarihinde hamile eşi Elisabeth ile Hamburg'dan gemiye binerek Almanya’yı terk ettiği, 3 ay sonrada da Donald Trump'un babasının New York'ta dünyaya geldiğini kaydetti.

Friedrich Trump'un daha sonra ismini Frederick olarak değiştirdiği belirtildi.

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