Trump’ın danışmanından Almanya’ya 'euro' eleştirisi

Donald Trump’ın yeni kurduğu Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi’nin başına getirdiği California Üniversitesi Ekonomi Profesörü Peter Navarro, Financial Times’a yaptığı açıklamada, düşük değerli euronun Almanya’yı diğer Avrupa ülkeleri ve ABD’ye karşı avantajlı konuma getirdiğini öne sürdü.

ABD ile AB arasında müzakere edilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığına (TTIP) en büyük engellerden birinin Almanya olduğunu savunan Navarro, “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığını iki taraflı bir anlaşma olarak görmeye en büyük engel, AB’deki diğer ülkeleri ve ABD’yi ciddi derecede düşük değerli olan ‘üstü kapalı Alman markını’ kullanarak istismar eden Almanya’dır” dedi. Navarro ayrıca, Almanya’nın diğer AB ülkeleri ve ABD ile arasındaki yapısal ticaret fazlasının AB’nin ekonomik heterojenliğine zarar verdiğini belirtti.

Merkel yanıt verdi

Almanya’dan ise Navarro’nun eleştirilerine yanıt gecikmedi. Başbakan Angela Merkel, İsveç’in başkenti Stockholm’de katıldığı basın toplantısında, Almanya’nın euronun değerini etkileyemeyeceğini dile getirdi. Merkel, ayrıca Almanya’nın her zaman Avrupa Merkez Bankası’nın bağımsızlığını desteklediğini belirtti.