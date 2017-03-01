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Dünya

Trump’ın danışmanı Oval Ofis’in koltuğunda ne yaptığını açıkladı

Hiçbir saygısızlık amacım yoktu"

01 Mart 2017 19:45

ABD Başkanı Donald Trump’ın makamı Oval Ofis’teki bir koltukta, bir toplantı sonrasında dizlerinin üzerine çökmüş halde fotoğraflara yansıyan danışman Kellyanne Conway ne yaptığını açıkladı. Conway, cep telefonuyla en iyi kareyi yakalamaya çalıştığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Trump'ın yükseköğretim kurumları başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway'in Oval Ofis'te çekilen bir fotoğrafı tartışma yaratmıştı.

Odada bulunan bir koltukta dizlerinin üstüne oturmuş halde fotoğraflanan Conway'in bu hali, kimi kesimlerce saygısızlık olarak nitelenmişti.

​Conway “Hiçbir saygısızlık amacım yoktu, ayaklarımı kanepeye koyma gibi bir amacım da. İnsanlar laflarının nereye gittiğini bilmeli. Ancak söz başkanın ofisine ve onu kullanan kişiye dair daha fazla saygıya gelmişken, belki de buradan olumlu bir şey çıkabilir” dedi.

 

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