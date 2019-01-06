Trump'ın danışmanı: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan ABD, Suriye'den asker çekmeyecek. Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye Suriye'de operasyon yapmasın" dedi.

John Bolton'un Ortadoğu turu kapsamında gelecek hafta Türkiye'ye de gelecek. Türkiye ziyareti sırasında Bolton'a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de eşlik edecek. Bolton, ziyaret öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bolton, "Türkiye'nin, kendileriyle tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri müdahale düzenlemesini istemediklerini" söyledi.Bolton, "Trump'ın pozisyonu, Türkiye'nin Kürtleri öldüremeyeceği yönünde ve ABD onları koruyacak bir anlaşma yapmadan çekilmeyecek" dedi.

Bolton ayrıca Trump'ın IŞİD'in yönetilcilerin "yok edilmesini istediğini" aktardı.