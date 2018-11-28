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Deutsche Welle

Trump'ın danışmanı Kaşıkçı tapesini dinlemek istemiyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine ilişkin ses kaydını Trump'ın güvenlik danışmanı John Bolton da dinlemek istemiyor. Bolton "Arapça bilmeyen biri için ne anlam taşır ki?" dedi.

28 Kasım 2018 14:06

ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik danışmanı John Bolton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili ses kayıtlarını dinlemeyeceğini söyledi. Türk medyasında çıkan haberlere göre kayıtta, Kaşıkçı'nın 7 dakika içinde öldürülüşü sırasında kendisine saldıran dört kişi ile kendisinin sesleri bulunuyor.

Bolton ses kaydını dinlemek istememesine Arapça anlamamasını gerekçe gösterdi. Bandı dinlemediğini açıklayan Bolton gazetecilerin bir sorusu üzerine "Neden dinlemem gerektiğini düşünüyorsunuz? Seslerden ne anlayabilirdim ki? Arapça bilmeyen için ne anlam taşır ki?" dedi. Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Arapça bilmediğini vurguladı.

Trump da dinlemedi

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta tepkiye yol açan bir açıklama yaparak Suudi Arabistan'a destek açıklamış ve "ABD'nin Suudi Arabistan'ın ayrılmaz bir ortağı olduğunu" söylemişti. Trump ayrıca 7 dakikalık ses kaydını dinlemek istemediğini de açıklamıştı.

Türkiye'nin tapeleri ABD'ye verdiğini doğrulayan Trump, ses kayıtları için "Acı çekmenin kaydı. Korkunç bir kayıt. Bu konuda tamamen bilgilendirildim ve dinlemem için bir neden yok" demişti.

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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