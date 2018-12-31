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Gündem

Trump'ın danışmanı Bolton Türkiye'ye geliyor

Ziyaretin gündeminin Suriye ve Münbiç olması bekleniyor

31 Aralık 2018 14:33

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, 8-9 Ocak'ta Türkiye'ye geleceği belirtildi. Kritik ziyaretin gündeminin Suriye ve Münbiç olması bekleniyor.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunan Bolton, yaptığı açıklamada, "Ocakta İsrail ve Türkiye'ye gitmek için sabırsızlanıyorum. DEAŞ'la mücadelenin bir sonraki adımını ve bölgedeki müttefiklerle ortakların karşılaştığı güvenlik sorunlarını konuşacağız." ifadelerini kullanmış, Trump da geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurmuş, görüşmede terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

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