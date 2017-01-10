T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trump’ın damadını danışmanı yapmasına Demokratlardan itiraz

Atamanın "akrabalara iltimas (nepotizm) ve çıkar çatışmasına" neden olacağını savunan Demokratlar, Adalet Bakanlığı'na başvurdu

10 Ocak 2017 17:20

ABD'de 10 gün sonra başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, baş danışmanlarından biri olarak damadı Jared Kushner'i seçmesi tartışma yarattı.

Atamanın "akrabalara iltimas (nepotizm) ve çıkar çatışmasına" neden olacağını savunan Demokratlar, Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Bir grup Demokrat mektup göndererek Adalet Bakanlığı ve Etik Konseyi'ni, bu görevlendirmeyle ilgili hukuki mevzuatı incelemeye çağırdı.

ABD yasaları kamu görevlilerinin, çalıştığı ya da kontrol ettiği kurumlarda akrabalarını görevlendirmesine izin vermiyor. Yasalar ayrıca hükümet görevlerinde çalışanların yaptıkları işten kâr etmesini engelliyor.

Trump'ın avukatı Jamie Gorelick ise görevlendirmenin yasa ihlâli olmadığını savundu ve Kushner'in bu görevi için maaş almayacağını belirtti.

Gorelick, Kushner'in bu göreve atanmasıyla birlikte, milyon dolarlık emlak şirketlerindeki yöneticilik görevini ve New York Observer gazetesinin patronluğunu bırakacağını açıkladı.

36 yaşındaki Kushner, Donald Trump'ın kızı Ivanka ile evli.

Beyaz Saray Başdanışmanlığı görevine getirilen ismin Senato'nun onayını alması gerekmiyor.

Kushner'in yeni görevinde özellikle ticaret politikası ve Orta Doğu'dan sorumlu olması bekleniyor.

ETİKETLER

Donald Trumpdamatdanışman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24