Trump’ın damadını danışmanı yapmasına Demokratlardan itiraz

ABD'de 10 gün sonra başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, baş danışmanlarından biri olarak damadı Jared Kushner'i seçmesi tartışma yarattı.

Atamanın "akrabalara iltimas (nepotizm) ve çıkar çatışmasına" neden olacağını savunan Demokratlar, Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Bir grup Demokrat mektup göndererek Adalet Bakanlığı ve Etik Konseyi'ni, bu görevlendirmeyle ilgili hukuki mevzuatı incelemeye çağırdı.

ABD yasaları kamu görevlilerinin, çalıştığı ya da kontrol ettiği kurumlarda akrabalarını görevlendirmesine izin vermiyor. Yasalar ayrıca hükümet görevlerinde çalışanların yaptıkları işten kâr etmesini engelliyor.

Trump'ın avukatı Jamie Gorelick ise görevlendirmenin yasa ihlâli olmadığını savundu ve Kushner'in bu görevi için maaş almayacağını belirtti.

Gorelick, Kushner'in bu göreve atanmasıyla birlikte, milyon dolarlık emlak şirketlerindeki yöneticilik görevini ve New York Observer gazetesinin patronluğunu bırakacağını açıkladı.

36 yaşındaki Kushner, Donald Trump'ın kızı Ivanka ile evli.

Beyaz Saray Başdanışmanlığı görevine getirilen ismin Senato'nun onayını alması gerekmiyor.

Kushner'in yeni görevinde özellikle ticaret politikası ve Orta Doğu'dan sorumlu olması bekleniyor.