Trump'ın damadı iş başında; "geçiş ekibinin başına atamaya müdahale etti" iddiası

ABD'nin 45. başkanı seçilen Cumhuriyetçi partili Donald Trump, Beyaz Saray'a geçişini yöneten ekibinde kaos yaşandığı iddialarını reddetti.

Trump yeni kabinesinin belirlenme sürecinin "çok düzenli" ilerlediğini söyledi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre geçiş ekibinin başındaki New Jersey Valisi Chris Christie'nin yerine ABD Başkan yardımcılığına seçilen Mike Pence getirildi.

Değişikliğin arkasında Trump'ın damadı ve yakın danışmanı Jared Kushner'ın bulunduğu belirtiliyor.

Trump'ın geçiş ekibinde yer alan, ulusal güvenlikten sorumlu eski Kongre üyesi Mike Rogers'ın da görevinden ayrıldığı açıklandı.

Christie, New Jersey Başsavcısı olarak görev yaparken, Kushner'in babasını vergi kaçırmakla suçlayarak hakim karşısına çıkarmış, ardından Kushner'in babası hapis cezası almıştı.

New York Times gazetesi ise Rogers ve ulusal güvenlik ekibindeki Matthew Freedman'ın kovulduğunu yazdı.

Trump ise Twitter'da paylaştığı mesajında, "Kabinemle ve diğer görevlerle ilgili kararlarımı verirken çok düzenli bir süreç ilerliyor. Kimler finale kalacak tek bilen benim" dedi.

Trump 20 Ocak 2017 tarihinde yemin ettikten sonra Başkan olarak görevine başlayacak.