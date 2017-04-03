Trump'ın damadı Irak'ta

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve yakın danışmanı Jared Kushner, IŞİD ile mücadele eden ABD komutasındaki uluslararası koalisyon hakkında bilgi almak üzere Irak'a gitti.

Kushner koalisyon güçlerinin komutanı General Joseph Dunford tarafından davet edilmişti. General Dunford’ın sözcüsü Kushner'in Irak hükümetine ve Amerikan birliklerine Başkan Trump'ın IŞİD ile mücadeledeki kararlılığını ileteceğini söyledi.

Donald Trump başkanlık seçim kampanyası sırasında bölgedeki önceliklerinin IŞİD'i ortadan kaldırmak olacağını söylemişti. Trump'ın kızı İvanka ile evli olan 36 yaşındaki Jared Kushner Washington'daki yönetim değişikliğinden sonra Başkan'ın en önemli danışmanlarından biri olmuştu.

Irak ordusunun Irak'taki son IŞİD kalesi sayılan Musul'u tamamen ele geçirmek için başlattığı operasyona ABD hava desteği veriyor.

Musul 2014 yılında radikal İslamlcı IŞİD örgütü tarafından işgal edilmişti. Amerikan savaş uçaklarının katıldığı son bombardımanlardan birinde 200'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmiş ve ABD operasyonda kendi jetlerinin de yer aldığını açıklamıştı.

Irak medyasının Kushner ve beraberindekilerin hafta sonunu ülkede geçireceklerini bildirmiş olmasına rağmen Amerikan heyeti Irak'a pazartesi günü vardı. Jared Kushner yolculuk sırasında, kendine eşlik eden basın muhabirlerine herhangi bir açıklama yapmadı.

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DW, Reuters/AG, GA