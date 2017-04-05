Trump'ın damadı Barzani ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışman damadı Jared Kushner Bağdat’ta Irak yönetimiyle yaptığı görüşmeleri tamamladıktan sonra kuzeydeki Kürt Bölgesel Yönetimi’ni de ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Joe Dunford ve Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Tom Bossert’in eşlik ettiği Kushner, Erbil’de bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, başbakan Neçirvan Barzani ve bölgesel güvenlik konseyinin başkanı Masrur Barzani ile de bir araya geldi.

Mesud Barzani’nin oğlu olan Masrur Barzani radikal IŞİD örgütü ile mücadele ve ‘IŞİD sonrasıyla ilgili planların ele alındığı buluşmanın ‘yapıcı’ geçtiğini duyurdu.

Siyasi tecrübesi olmayan Jared Kushner de Washington’daki yönetim değişikliğinden kısa süre sonra başkentin en nüfuzlu kişileri arasına girmişti. İvanka Trump ile evli olan Kushner’in sadakati ile Trump nezdinde güven kazandığı belirtiliyor.Kushner Başkan’ın danışmanı olarak ABD’nin iç ve dış politikalarında ağırlıklı söz sahibi isimler arasında yer alıyor.

Irak Kürtleri, ABD’nin takviyesindeki Irak ordusunun Musul’u IŞİD’den kurtarma operasyonuna destek veriyor. Cihatçıların Irak’taki son kalesi sayılan Musul 2014 yılında IŞİD’ tarafından işgal edilmişti. IŞİD’in bertaraf edilmesinden sonra her iki tarafın da üzerinde hak ettiği topraklar yüzünden Bağdat yönetimiyle Irak Kürtleri arasında ihtilaf çıkmasından endişe ediliyor.

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DW, afp/AG, GA