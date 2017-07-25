Trump'ın damadı ABD seçimleri öncesinde Ruslarla 4 kez görüştüğünü kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD Kongresi'ne 11 sayfalık bir ifade vererek Rusya bağlantılarını anlattı.
Trump'ın seçim kampanyası sırasında Ruslarla 4 ayrı görüşme yaptığını kabul eden Kushner, görüşmelerde Rus yetkililerin Trump'ın kazanması durumunda onunla olumlu ilişkiler geliştirmeyi istediklerini aktardı.
Kushner, görüşmelerde Hillary Clinton'ın seçimleri kazanmasına engel olacak bilgiler aldıklarını inkar ederken, bu doğrultuda iddialar Trump'ın oğlunun maillerinin yayımlanmasıyla doğrulanmıştı.