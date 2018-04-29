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BBC Türkçe

Trump'ın çocukluk evi Airbnb'de 777 dolara kiralanabilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta dört yaşına kadar yaşadığı evi, Airbnb üzerinden kiracılara sunuldu. Trump'ın dev karton maketinin salonda konukları karşıladığı ev, geceliği 777 dolara kiralanabiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, Airbnb internet sitesi üzerinden gecelik 777 dolara kiralanabilecek.

Kiracıları evin salonunda Donald Trump'ın dev karton maketi karşılayacak.

Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden iki ay sonra 2.14 milyon dolara satılan ev için, Airbnb'de ilan verildi.

ABD merkezli ev ve oda kiralama sitesi Airbnb'de verilen ilana göre, New York'un Queens bölgesinde yer alan müstakil evde 20 kişi kalabiliyor.

Airbnb'de verilen ilanda, görevdeki ABD başkanının evinde birkaç gün kalmanın "eşsiz bir fırsat" olduğu belirtiliyor.

Ancak ilanın Trump ya da Beyaz Saray'la herhangi bir bağlantısı yok.

Trump'ın yaşadığı günlerden bu yana evin fazla değişmediği ifade ediliyor.

Mobilyalar, "Trump orada halen yaşıyormuş gibi", onun zevkleri düşünelerek seçilmiş.

Beş yatak odası ve üç tuvaletten oluşan ev, metroya yürüyüş mesafesinde.

İlana göre, Trump'ın gerçek insan boyutundaki maketi "Gece geç saatlerde Fox News kanalını izlerken harika bir refakatçi".

Fox News Trump'a en yakın ABD'li televizyon kanallarından biri olarak görülüyor.

Ev, Trump'ın babası Fred Trump tarafından 1940 yılında inşa edildi.

Donald Trump, doğum belgesinde kayıtlı olan bu evde dört yaşına kadar yaşadı.

Daha sonra aile, yakınlardaki daha büyük bir köşke taşındı.

Trump geçen yıl Eylül ayında ABD'li komedyen Jimmy Fallon'un televizyon programına çıkmış, evi yeniden satın almak istediğini söylemişti.

Ancak Mart ayında ev, 2.14 milyon dolara başka bir zengin emlak müteahhidine gitti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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