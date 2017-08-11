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Dünya

Trump'ın çocukluğunu geçirdiği evin geceliği 777 dolar

Ev, Airbnb İnternet sitesi üzerinden kiralanıyor

11 Ağustos 2017 11:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, Airbnb internet sitesi üzerinden gecelik 777 dolara kiralanacak. Kiracıları evin salonunda Donald Trump'ın dev karton maketi karşılayacak.

"Eşsiz bir fırsat"

ABD merkezli ev ve oda kiralama sitesi Airbnb'de verilen ilana göre, New York'un Queens bölgesinde yer alan müstakil evde 20 kişi kalabiliyor. İlanda, görevdeki ABD başkanının evinde birkaç gün kalmanın "eşsiz bir fırsat" olduğu belirtiliyor. Ancak ilanın Trump ya da Beyaz Saray'la herhangi bir bağlantısı yok.

Trump'ın yaşadığı günlerden bu yana evin fazla değişmediği ifade ediliyor. Mobilyalar, "Trump orada halen yaşıyormuş gibi", "Onun zevkleri düşünelerek seçilmiş" denilerek tanıtılıyor. Beş yatak odası ve üç tuvaletten oluşan ev, metroya yürüyüş mesafesinde.

"Trump maketiyle Fox News izleme keyfi"

İlanda, Trump'ın gerçek insan boyutundaki maketi, "Gece geç saatlerde Fox News kanalını izlerken harika bir refakatçı" sözleriyle anlatılıyor.

Fox News Trump'a en yakın ABD'li televizyon kanallarından biri olarak görülüyor. Ev, Trump'ın babası Fred Trump tarafından 1940 yılında inşa edildi. Donald Trump, doğum belgesinde kayıtlı olan bu evde dört yaşına kadar yaşadı. Daha sonra aile, yakınlardaki daha büyük bir köşke taşındı.

Trump geçen yıl Eylül ayında ABD'li komedyen Jimmy Fallon'un televizyon programına çıkmış, evi yeniden satın almak istediğini söylemişti. Ancak Mart ayında ev, 2.14 milyon dolara başka bir zengin emlak müteahhidine gitti.

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