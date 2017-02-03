Trump'ın, CNN'i boykot kararı aldığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, daha önce yalan haber yapmakla suçladığı CNN'e temsilci göndermeme kararı aldığı öne sürüldü.

Politico'ya konuşan ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Temsilcilerimizi, gündemimizi tanıtacak yerlere gönderiyoruz. CNN bu yerler arasında bulunmuyor" dedi. Yetkili, Trump'ın kararının geçici olduğunu da kaydetti. CNN muhabiri, Trump'ın CNN'i cezalandırmaya ve kanalın reytingini düşürmeye çalıştığını söyledi.

Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, CNN'e boykot kararı alındığına dair haberleri yalanladı. Spicer, "Birtakım şeyleri doğru anlama isteği olmayan kişilerle oturup konuşmayı planlamıyorum" diye konuştu.