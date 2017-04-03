Trump'ın çağrısı sonrası Bursa'dan ABD'ye dev transfer

Tofaş, ABD’ye Ram markasıyla ‘Doblo’ ihracatından sonra şimdi de üst düzey yöneticisini ihraç etti. Fiat Chrysler Grubu (FCA), ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditleri sonrası 1.5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığı Michigan fabrikasının başına Tofaş’ın Bursa fabrikası direktörü Akın Aydemir’i getirdi. Aydemir’in yöneteceği Sterling Heights Fabrikası’nda daha önce Meksika’da üretilen Ram 1500’ün yeni versiyonu devreye girecek.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Donald Trump’ın tehditleri sonrası ABD’ye geri dönen otomotiv yatırımları için düğmeye basılırken, Fiat Chrysler Grubu’ndan (FCA) ‘Türk’ hamlesi geldi. İtalyan-Amerikan ortaklığı olan FCA, Trump’ın ‘Dönmeyene ek vergi koyarım’ tehditleri sonrası Michigan’a 1.5 milyar dolar yatırım yapacağını ve bu yatırımla mayıs ayından itibaren Meksika’da ürettiği Ram 1500 markalı pick-up modelinin yeni neslini üreteceğini açıklamıştı. FCA, işte Trump’ın isteğiyle devreye girecek bu yeni nesil pick-up’ların üretileceği Michigan’daki Sterling Heights Fabrikası’nın başına ise Tofaş’tan Akın Aydemir’i getirdi. Sebebi çok açık. Tofaş bugün Fiat Chrysler Grubu’nun ‘Dünya Klasında Üretim’ (WCM) programında ‘Altın Seviye’de üretim yapan yani en verimli ve kârlı fabrikası. FCA CEO’su Sergio Marchionne’nin de 2016 yılını üretim ve ihracatta sektör lideri olarak tamamlayan, ürettiği Egea (Tipo) Ailesi ile Fiat’a Avrupa’da önemli bir güç katan Tofaş’ın bu başarısında emeği olan yöneticilerinden yararlanmak istemesi çok doğal. Bu yüzden Trump’ın önem verdiği Michigan’daki fabrikayı yönetmek için Tofaş Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Akın Aydemir seçilmiş.

Akın Aydemir’in yöneteceği Sterling Heights Fabrikası 1953 yılında orduya jet motoru tedarik etme amacıyla Michigan’da kuruldu. 1980 yılında Volkswagen Grubu tarafından otomobil fabrikasında dönüştürülen tesis, 1983 yılında Chrysler tarafından satın alındı. Gelecek yeni nesil RAM 1500 modelinin üretiminin bu fabrika gerçekleştirilmesi planlanırken, 2018 yılından itibaren bu fabrikada çalışmak üzere 700 yeni işçi daha istihdam edilecek.

ABD’ye Türk RAM'i

Böylece 2016 yılında ABD’ye en fazla ihracat yapan kurum olma başarısı gösteren Tofaş, şimdi de ABD’ye üst düzey Türk yönetici ihraç etmiş oluyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ABD’ye yaptığı toplam ihracatın yüzde 4.2’sini Fiat Doblo’nun Ram markalı versiyonunu ProMaster City isimli versiyonuyla gerçekleştiren ve 275 milyon dolarlık ihracata imza atan Tofaş’ın, Bursa fabrikasının 2010 yılından bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğünü başarıyla gerçekleştiren Akın Aydemir, mayıs itibarıyla, FCA’nın Michigan’daki Sterling Heights Fabrikası’nda Fabrika Direktörü olarak yeni görevine başlayacak. Tofaş’ın dünyanın farklı ülkelerine sadece otomobil ve hafif ticari araç ihraç etmediğini vurgulayan CEO Cengiz Eroldu, Fiat Chrysler Grubu içinde önemli noktalara Türk yönetici ihraç ettiklerini belirterek, “Bugün 7 ayrı markaya aynı anda üretim ve 80 ülkeye ihraç ediyoruz. 2010 yılından bu yana fabrikamızın başarısına büyük katkısı olan Akın Aydemir’in ABD’ye transfer olmasından ötürü tüm Tofaş Ailesi olarak büyük gurur duyuyoruz. Bu sadece Tofaş’ın değil tüm Türkiye’nin başarısıdır. Bugün Altın Seviye’de üretim yapan fabrikamızın direktörünü ABD’ye ihraç ederek Tofaş’ın ülkemizi temsilen dünya otomotiv sektöründeki konumunu pekiştiriyoruz” dedi.

ABD VE Kanada deneyimi var

FIAT Chysler’in Michigan’daki Sterling Heights Fabrikası’na Genel Müdür olarak transfer olan Akın Aydemir, kariyerine 1988’de Olmuksa’da mühendis olarak başladı. Askerliğini tamamladıktan sonra 1990’da Toyotasa’ya transfer olup gövde üretim müdür yardımcılığı görevinde bulunan Aydemir, 1997’de Honda Türkiye’nin kuruluşunda yer alıp üretim müdürü olarak görev yaptı. 1999 yılında Honda Kanada’da Mühendislik Müdürlüğü görevine atanan Aydemir 2001 yılında ise ABD’de faaliyet gösteren RWD firmasında işe başlayıp 2003 yılına kadar Yalın Üretim konusunda pek çok farklı üreticiye Ford, Chrysler ve GM’e danışmanlık yaptı. 2003 yılında GATES’de Yalın Üretim Müdürluğü görevini üstlenen Aydemir, 2005 yılından itibaren Alcoa’nın Avrupa’daki fabrikalarında Yalın Üretim uygulamalarını yürüttü ve 2009 yılının ikinci yarısında Fiat grubunda CNH Kanada’ya katıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olan Aydemir, Thunderbird School of Global Management’ta MBA programını tamamladı. Aydemir, İngilizce, Almanca ve Japonca biliyor. 2010 yılından bu yana Tofaş’ta Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev yapan Akın Aydemir’in yerine ise 2010 yılından bu yana Tofaş’ta Kalite Direktörü olarak görev yapan Zeki Erdal Şimşek Fabrika Direktörü olarak atandı.