Trump'ın BM konuşması, Zimbabwe heyetini uyuttu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore, İran ve Venezuela’yı hedefe aldığı Birleşmiş Milletler’deki konuşması dünya genelinde birçok kişinin tepkisini çekerken, salonda bulunan Zimbabwe ekibinde ise pek de ilgi uyandırmadı. Aralarında Zimbabwe Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin de aralarında bulunduğu heyetin, Trump’ın konuşması sırasında uyuduğu görüldü.

Ekonomik kriz yaşayan Zimbabwe’nin 2018’deki genel seçimlere hazırlanması, sosyal medyada “Seçim yorgunu Mugabe gözlerini dinlendiriyor” yorumlarına sebep olurken; Mike Giannonni isimli bir kullanıcı da heyetin bir kısmının uyuduğu, bir kısmının ise oldukça yorgun gözüktüğü bir fotoğrafı Twitter’da paylaşarak, “Seni anlıyorum Zimbabwe” yorumunda bulundu.

Zimbabwe’nin 93 yaşındaki devlet başkanı Mugabe, daha önce de kamuya açık etkinliklerde uyuklarken kameralara yakalanmıştı.

Zimbabweli liderin gözleri, mayıs ayında Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu, 2005 yılında Libya’da gerçekleştirilen Afrika Birliği toplantısı gibi etkinliklerde de kapanmış, foto muhabirler de bu anları ölümsüzleştirme şansını kaçırmamıştı.