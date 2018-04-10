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Dünya
Deutsche Welle

Trump'ın bir danışmanı daha istifa etti

ABD Başkanı Trump'ın istifa eden danışmanlarına bir yenisi eklendi. Bu kez de Trump'ın güvenlik danışmanı Tom Bossert'in görevi bıraktığı açıklandı. İstifanın gerekçesi ise belirtilmedi.

10 Nisan 2018 23:18

Beyaz Saray'dan yeni bir kovulma haberi daha geldi. Trump'ın güvenlik danışmanlarından Tom Bossert'in görevinden istifa ettiği açıklandı. Beyaz Saray Sözcülerinden Sarah Senders, ABD Başkanı Donald Trump’ın iç güvenlik danışmanı Tom Bossert'in görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sanders Salı günü yaptığı açıklamada, istifanın gerekçesine değinmezken Trump’ın Bossert’in çalışmaları nedeniyle kendisine teşekkür ettiğini belirtti.

Amerikan basınında Bossert’in, Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın isteği üzerine görevden ayrıldığı öne sürüldü.

Trump’ın 2017 Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana çok sayıda üst düzey isim görevden ayrıldı. Trump'ın ekonomi baş danışmanı Gary Cohn, sözcüsü Sean Spicer, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke istifa eden isimler arasında yer alıyor.

John Bolton, Mart ayında göreve başlamıştı. Rusya’ya karşı sert politikalarıyla tanınan Bolton, İran ve Kuzey Kore’ye askeri müdahale yapılması yönünde görüş bildirmişti.

DW,Reuters/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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