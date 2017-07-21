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Dünya

Trump'ın Beyaz Saray sözcüsü istifa etti

Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü'ne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer görevinden istifa etti

21 Temmuz 2017 23:07

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü'ne Anthony Scaramucci'yi getirmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer görevinden istifa etti.

Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın istifa ettiğini duyurdu. 

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir iletişim direktörü atamasının ardından istifa etmesi dikkat çekti. 

Başkan Trump'ın Anthony Scaramucci'yi yeni iletişim direktörü olarak atamasının ardından istifa kararı geldi. 

Scaramucci'nin atamasının ardından Spicer'ın görevinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği açıklansa da, yeni görevlendirmeden kısa süre sonra Spicer'ın istifa kararı aldığı belirtildi.

 

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