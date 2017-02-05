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Dünya

Trump'ın başvurusuna temyiz mahkemesinden ret

Yeni başkan vize kararıyla ilgili içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı karşıya kalmıştı

05 Şubat 2017 15:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman çoğunluklu 7 ülkeye uyguladığı ülkeye giriş yasağının tekrar yürürlüğe konması talebini temyiz mahkemesi reddetti

ABD Adalet Bakanlığı'nca, Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart tarafından verilen, Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkeye uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan karar temyiz edildi.

Temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin yasağın tekrar uygulanması yönündeki başvurusunu reddetti.

Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepki ile karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti.

Trump geçen hafta cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti.

Kararname ile ayrıca Suriye’den mülteci girişi süresiz askıya alınmıştı.

Trump’ın bu kararı ülke çapına protestolara yol açmıştı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı karşıya kalmıştı.

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