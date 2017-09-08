Trump'ın başkanlığında dolar endeksi nasıl değişti?

Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve gelmesinin ardından geçen 11 aylık süreçte dolar endeksi değer kaybetti. Trump’ın göreve gelmesinin ardınan hızlı bir düşüş yaşayarak 94.956 seviyelerine gerilen dolar, ocak ayına dek yükselerek 103.300 seviyesine ulaşmış, ardından yeniden düşüşe geçmişti. Dolar endeksi, Trump’ın görevinde 11’nci ayı geride bıraktığı sıralarda ise 91.543 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar endeksindeki düşüşe ilişkin ekonomist Mahfi Eğilmez’in Twitter hesabından paylaştığı grafik şöyle:

Dolar Endeksi nedir?

Dolar endeksi, doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren endekstir. Dolar endeksi hesaplamasında dahil edilen 6 adet para birimi, ABD’nin ticaret hacmi en yüksek para birimleridir. 1973 yılında 100 baz olarak başlayan endeks, bu yıldan beri bu tabana göre hesaplanmaya devam ediliyor. Endeks, Merkez Bankaları ve piyasa oyuncuları tarafından yakından takip edilir.