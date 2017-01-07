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Dünya

Trump’ın başkanlığı resmileşti

ABD'de Seçici Kurul üyelerinin kullandığı oyları saymak için bir araya geldi

07 Ocak 2017 04:36

ABD'de Seçici Kurul üyelerinin kullandığı oyları saymak için bir araya gelen ABD Kongresi, 8 Kasım'daki seçimlerden galibiyetle çıkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olduğunu resmen ilan etti.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden başkanlığında toplanan ABD Kongresi, ortak oturumda Seçici Kurul üyelerinin başkan ve başkan yardımcısı adayları için aralık ayında kullandıkları oyları saydı.
Yapılan oy sayımı sonucunda Trump'ın 304, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın ise 227 delegenin desteğini kazandığı açıklandı.
 

Biden: Artık bu iş bitti



Demokratların itirazlarına da sahne olan oturumda Biden'ın "Artık bu iş bitti" açıklaması dikkat çekti.
 

​Devir teslim töreni 20 Ocak



Başkan seçilebilmek için 270 delegeye ulaşmak gerekiyordu. Bu sonuçla resmen ABD Başkanı olduğu ilan edilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevi mevcut Başkan Barack Obama'dan devralacak.

 

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