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Dünya

Trump'ın başkanlığı otellerindeki oda fiyatlarına iyi gelmedi

Göreve geldiği günden bu yana Trump'ın otellerindeki fiyatlar yaklaşık yüzde 20 azaldı

20 Kasım 2017 15:14

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından sahibi olduğu otellerdeki oda fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 düştüğü belirtildi. 

Independent’ın FairFX’ten aktardığı verilere göre, 45'inci ABD Başkanı Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasından sonra, emlak milyarderi işadamının sahibi olduğu 13 otelden 10’unda odalar daha düşük fiyatlarla müşterilere sunuldu.

Trump’ın sahibi olduğu otellerin daha ucuz olanlarında oda fiyatlarındaki düşüş yüzde 26’ya kadar çıkarken, en pahalı odalar ise yaklaşık 7 bin TL’ye tekabül eden, yüzde 20’lik bir değer kaybı yaşadı. 

Trump’ın Las Vegas’taki otelindeki iki gecelik konaklama fiyatının ABD Başkanı’nın göreve geldiği günden bu yana yüzde 64 azaldığı kaydedilirken, bu oranın Panama’daki otelde ise yüzde 32 olduğu ifade edildi. 

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