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BBC Türkçe

Trump'ın başkan yardımcısı adayının uçağı pistten çıktı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Yardımcısı adayı Mike Pence'i taşıyan uçak, New York'un La Guardia Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Olayda yaralanan olmadı.

28 Ekim 2016 06:35

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Yardımcısı adayı Mike Pence'i taşıyan uçak, New York'un La Guardia Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Olayda yaralanan olmadı.

Indiana Valisi Pence gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin durumunun iyi olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Pence ve diğer yolcular uçağın arka kapısından tahliye edildi.

Olayın ardından Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, Pence'i telefonla aradı.

Reuters'ın haberine göre, Trump'ın Sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, "Trump, Vali Pence'e ulaştı. Uçaktakilerin durumunun iyi olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı" dedi.

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