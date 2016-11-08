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Dünya

Trump'ın başkan olma ihtimaline karşı Meksika'dan 'acil durum planı'

Meksikalı yetkililer, ülkenin Donald Trump'ın ABD Başkanı olması halinde devreye girecek bir "acil durum planı" hazırladıklarını duyurdu

08 Kasım 2016 02:48

ABD başkanlık seçimlerine saatler kala, Meksikalı yetkililer, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın başkan olması halinde "acil durumu planı"nı devreye sokacaklarını açıkladı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Meksika Merkez Bankası yöneticisi Agustin Carstens, Milenio TV'de konuşarak, "maliye bakanıyla bu acil durum planını görüşüyoruz" dedi.

Trump, önceki açıklamalarında seçilmesi durumunda Meksika ile ABD arasına "duvar öreceğini" ve bu duvarın maliyetini "Meksika'ya ödeteceğini" söylemişti.

Donald Trump, Meksika ile ticaret anlaşmalarını sonlandıracağını ve Meksika mallarına %35 gümrük vergisi uygulayacağını da belirtmişti.

Meksika para biriminin dolar karşısında son bir yılda %9 kayıp yaşadığı, Trump'ın seçilmesi durumunda bu kaybın büyüyebileceği söyleniyor.

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