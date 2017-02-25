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Dünya
Deutsche Welle

Trump’ın basın toplantısına CNN ve NYT alınmadı

ABD Başkanı Trump, ‘’yalan haberler medyası’’ olarak nitelendirdiği medya kuruluşlarına savaş açtı. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısına CNN ve New York Times temsilcilerinin alınmadığı bildirildi.

25 Şubat 2017 15:11

ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘'yalan haberler'' ürettiklerini öne sürdüğü basın kuruluşlarına tepkisi büyüyor. Cuma günü Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısına aralarında CNN, New York Times ve Politico temsilcilerinin de bulunduğu kimi gazetecilerin alınmadığı bildirildi. Kısa bir soru – cevap turuyla sınırlandırılan günlük basın toplantısına girmeyi başaran gazeteciler de içeri alınmamalarına tepki gösterdikten sonra toplantıya girmeyi başardıklarını ifade etti.

New York Times'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Times gazetesinin baş editörü Dean Baquet'in şu sözlerine yer verildi: ‘'Beyaz Saray'da birçok hükümet hakkında haber yaptığımız uzun geçmişimizde böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı'' ifadelerine yer verildi.

Trump: Kaynaklar uyduruluyor

Trump, kısa süre önce medyayı yine sert sözlerle eleştirmişti. Washington'da düzenlenen yıllık Muhafazakâr Siyasal Eylem Konferası'nda (CPAC) ‘'yalan haberler'' üretmekle suçladığı gazetecilerin, ‘'aslında kaynakları olmadığını, kullandıklarını iddia ettikleri kaynakları uydurduklarını'' söyleyen Trump, ‘'Birinin ismini vermedikleri sürece gazetecilerin kaynak göstermelerine artık izin verilmemeli'' ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, sert eleştirilerinin tüm gazetecilere yönelik olmadığının, yalnızca ‘'yalan haberler medyasını'' hedef aldığının altını çizmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, SÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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