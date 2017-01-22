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Dünya
Deutsche Welle

Trump'ın basın öfkesi

ABD Başkanı Donald Trump, basında yemin töreniyle ilgi çıkan haberleri sert şekilde eleştirdi. Öte yandan CIA merkezini ziyaret eden Trump, istihbarat yetkililerine “arkanızdayım” mesajı verdi.

22 Ocak 2017 17:05

ABD Başkanı Donald Trump ve sözcüsü, basının göreve başlamasıyla ilgili haberleri veriş tarzını eleştirdi. Trump, yemin törenine katılan izleyici sayısı hakkında yalan söylediklerini savundu.

Trump, "Cuma günü Capitol'de bir konuşma yaptım ve 1-1,5 milyon insan gördüm” dedi. Trump basının, normalde kimsenin durmadığı boş alanları gösterdiğini ve kimseyi alana çekemediğini öne sürdüklerini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü'nden sert açıklama

Trump ayrıca Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın da konuyla ilgili bir açıklama yapmasını istedi. Spicer, ilk basın açıklamasında, Trump'ın yemin töreniyle ilgili fotoğrafların, gerçeği gizlemek için özellikle kesildiğini söyledi.

Bu haberlerin utanç verici olduğunu söyleyen Spicer, "Basının da sonunda sorumluluklarını almasını sağlayacağız. Amerikan halkı daha iyisi hak etti” şeklinde konuştu. Spicer, "Spicer, "Bu, şimdiye kadar bir devir teslim törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Basının Trump'ın yemin törenindeki heyecanı yok etme çabası utanç verici ve yanlış” şeklinde konuştu.

Spicer, yemin töreninin yapıldığı gün, 420 bin kişinin metroyu kullandığını, Obama'nın 2013 yılında yeniden göreve geldiği gün bu sayının 317 bin olduğunu söyledi.

"Washington Post" ise her iki verinin de yanlış olduğunu yazdı. Trafik işletmesine göre, bu oranın cuma günü 571 bin, 2013'te ise 782 bin olduğunu belirtti.

Trump'tan CIA'ye ziyaret

Trump, öte yandan, CIA merkez binasına ilk ziyaretini de gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden CIA ajanları anısına dikilen anıtın önünde açıklama yapan Trump, "Arkanızdayım” dedi.

Trump, seçilmesinin ardından istihbarat servislerinin eleştirilerine değinmedi. Trump, "İstihbarat birimleri ve CIA hakkında kimse Donald Trump'tan daha güçlü duygulara sahip değildir” dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/ap/dpa, BS/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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