"Trump'ın başdanışmanı, Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Veliaht Prens'e tavsiyeler verdi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı olan Jared Kushner'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı arayıp, tavsiye verdiği iddia edildi.

ABD'nin en yüksek tirajlı gazetesi New York Times'da yer alan habere göre Kushner, ekim ayında Selman'ı arayıp ona krizi nasıl idare edeceği konusunda tavsiyeler verdi. Kushner'ın bu telefon konuşmalarıyla Beyaz Saray protokolünü de ihlal ettiği belirtildi.

Gazetenin ulaştığı belgeler ve üst düzey yetkilere dayandırdığı haberine göre, Kushner, Trump göreve geldiği ilk aylardan beri Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile özel ve resmi olmayan görüşmeler yaptı.

Bu durum, Amerikalı üst düzey bazı yetkililer arasında Kushner'in siyasi deneyimsizliğinin Suudilerce manipüle edilebileceği endişesi yarattı.

Beyaz Saray'da yabancı liderlerle yapılan tüm görüşmelere Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerin katılması gerektiği yönünde tüm kısıtlamalara rağmen Kushner, Salman ile görüşmeyi ve mesajlaşmayı sürdürdü ve Kushner ve Selman mesajlarda ve telefon görüşmelerinde birbirlerine isimleriyle hitap etti.

Kushner ve Salman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından da görüşmeye devam etti.

Kaşıkçı cinayeti tüm dünyada büyük tepki çekmesine ve Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Salman'ın verdiği sonucuna ulaşmasına rağmen, Kushner, Prens Muhammed'in Beyaz Saray'daki en büyük savunucusu oldu. Kushner'in kriz yaşanan bir dönemde Prens Muhammed'e verdiği destek ise Trump'ın Suudi Arabistan'ı en önemli uluslararası müttefiklerinden biri olarak kucaklamasına yardımcı oldu.

Kaşıkçı cinayetinden sonra Kushner ve Veliaht Prens Salman'ın 10 Ekim'de sadece bir kez telefonda görüştüğü ve bu görüşmeye Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da katıldığı bilgisi verildi ancak ABD'li yetkililere göre Kushner ve Selman gayriresmi bir şekilde görüşmeye devam etti. Kushner, Selman'a fırtınayı dindirmesi ve daha fazla utanç verici eylemlerden kaçınması yönünde tavsiyeler verdi.