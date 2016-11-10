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Trump'ın başdanışmanı: ABD Gülen'e sığınak olmamalı

"Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş bu maskeli terör kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır"

10 Kasım 2016 10:29

Donald Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn, ABD'nin Fethullah  Gülen'e sığınak olmaması gerektiğini söyledi. Flynn, Gülen için "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır." ifadesini kullandı.

Trump'ın kuracağı kabinede adı Savunma Bakanlığı için geçen Flynn, ABD'de yayın yapan siyasi analiz sitesi The Hill için 'Müttefikimiz Türkiye Bir Krizin İçinde ve Desteğimize İhtiyacı Var' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Trump'ın başkanlığında Türkiye'nin maceracı ihtiraslara savrulma riski daha az yazısında ABD'nin, mevcut başkanı Barack Obama döneminde Türkiye'yi yeterince anlamadığını vurgulayan Flynn, "Türkiye'yi bir öncelik olarak kabul edecek şekilde dış politikamızı yeniden düzenlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Öncelikle Türkiye'nin, ABD çıkarları açısından hayati bir ülke olduğunu anlamakla işe başlamalıyız" değerlendirmesinde bulunan Flynn, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD'lel mücadeledeki en güçlü müttefikleri ve aynı zamanda bölgedeki istikrar kaynağı olduğunu ifade etti.

Flynn, dünyada bir kriz olduğunu ve bu dönemde gerçek dostların hatırlanması gerektiğini belirtti.

 

"Trump, Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade eder mi?"

 

ABD'nin, Fethullah Gülen'e sığınak olmaması gerektiğine de işaret eden Flynn, "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladin'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda da Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?" yorumunu yaptı. FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli (charter) okullarına da değinen Flynn, "Amerikan vergi mükellefleri, Gülen'in ABD'deki 160 sözleşmeli okulunun finansmanına yardım ediyor. Bu okullarla ilgili yürüyen birçok dava var" değerlendirmesinde bulundu.

 

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