Trump'ın baş ekonomi danışmanı Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkarılabileceğini söyledi

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği devam ederken, Avustralya’nın, Çin’in Avusturalyalı şirketlere siber saldırılar düzenlediği iddiası üzerine, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ekonomi Danışmanları Konseyi’nden Kevin Hasset, Çin’in bu sebeple Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) çıkarılabileceğini söyledi.



DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel ekonomi için büyük bir tehdit olduğunu ve milyonlarca kişiyi işinden edebileceğini söylemiş ve eklemişti, “Yaşanan gerginlikleri azaltmaz ve ticarette işbirliğini yeniden oluşturmazsak çok taraflı ticaret sistemi ciddi bir şekilde zarar görür.”

(DHA)