Trump'ın avukatından eski FBI direktörü hakkında soruşturma talebi

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı, eski FBI direktörü James Comey'nin 'korumalı konuşmaları' sızdırma şüphesinden soruşturulması çağrısında bulundu.

Trump'ın avukatı Marc Kaskowitz, çağrısını Comey'nin Senato İstihbarat Komitesi'nde görevden alınmasına dair ifade vermesinin ardından yaptı.

Comey'in ifadesi

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki Rusya iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde ifade verdi.

Comey, Trump ile 6 Ocak'ta yaptıkları görüşmenin içeriğini neden kamuoyuyla paylaştığını da anlattı. Eski FBI Direktörü, "Trump'ın kendisiyle yaptığımız özel görüşme hakkında yalan söylemesinden endişe ettim" dedi.

Comey, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Trump'ın 6 Ocak'ta yaptığımız görüşmeyle ilgili yalan söyleyebileceğini düşündüm. Bir gün kendimi savunmam gerekeceğini biliyordum. Önceki başkanlar Obama ve Bush ile olan görüşmelerimi kayıt altına alma ihtiyacı hissetmemiştim. Trump'la konuşmalarımızın kaydını tuttum. Sanırım 9 konuşmanın tamamının kaydını tuttum.

(Şubat ayında Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmeyle ilgili) Başkan benimle yalnız konuşmak istedi. Adalet Bakanı kalacaktı ancak Trump ona teşekkür etti ve benimle yalnız kalmak istedi. Odada kalan son kişi Jared Kushner'di. Başkan onu da gönderdikten sonra, odada ikimiz yalnız kaldık. Başkan bana, Mike Flynn ile ilgili konuşmak istediğini söyledi. Flynn bir önceki gün istifa etmişti. Başkan, Flynn'in Ruslarla konuşarak yanlış bir şey yapmadığını ancak Başkan Yardımcısı'nı yanlış bilgilendirdiği için onu gönderdiğini söyledi. Flynn hakkında başka endişeleri olduğunu da söyledi. Problem hakkında uzun uzun yorumlar yaptı.

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