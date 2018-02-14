Trump'ın avukatı: Porno yıldızına kendi cebimden ödeme yaptım

ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçim kampanyası sırasında eski porna yıldızına susması için para ödediği iddiaları soruşma konusu oldu. Trump'ın avukatı Michael Cohen, Kasım 2016 başkanlık seçiminden bir ay önce porno yıldızına 'kendi cebinden' 130 bin dolarlık ödeme yaptığını söyledi. Ödeme yapmak için Trump'ın şirketlerinden ya da seçim kampanyasından herhangi bir para almadığını savunan Cohen, yapılan ödemenin yasal olduğunu ileri sürdü.

Sputnik'te yer alan haber göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006'da cinsel ilişki kurduğu eski porno yıldızı Stephanie Clifford, namı diğer Stormy Daniels'a başkanlık kampanyası sırasında susması için para ödediğine dair skandal giderek büyüyor.

"Şirketlerden ya da kampanyadan para almadım"

New York Times gazetesine konuşan Trump'ın avukatı Michael Cohen, Kasım 2016 başkanlık seçiminden bir ay önce porno yıldızına 'kendi cebinden' 130 bin dolarlık ödeme yaptığını söyledi. Cohen, Stormy Daniels'a ödeme yapmak için Trump'ın şirketlerinden ya da seçim kampanyasından herhangi bir para almadığını savundu.

''Bayan Clifford'a yapılan ödeme, yasaldı ve kimsenin kampanya katkısı ya da kampanya masrafı değildi'' iddiasında bulunan Trump'ın avukatı, aynı açıklamayı Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) da yaptığını belirtti.

Seçim kampanyası finansmanı yasalarının ihlali mi?

Federal hükümetin 'Common Cause' isimli denetim kurumu, 130 bin dolarlık ödemenin seçim kampanyası finansmanı yasalarını ihlal ettiğinin üzerinde durarak FEC'den paranın kaynağını soruşturmasını talep etmişti. Cohen ise yapılan şikayetteki suçlamaların olgularla desteklenmediğini ve yasal geçerliliği olmadığını ileri sürdü.

"Başkalarını da ödediniz mi?"

Ancak avukat, kendisinin böyle bir ödeme yaptığından Trump'ın haberi olup olmadığı, böyle bir ödemeyi neden yaptığı ve başka insanlara da böyle ödemeler yapıp yapmadığına dair soruları yanıtlamayı reddetti.



Wall Street Journal'ın haberinin ardından

Geçen ay Wall Street Journal gazetesi, '2005'te Melania ile evlenen Trump'ın 2006'da cinsel ilişki kurduğu eski porno yıldızı Stormy Daniels'a başkanlık kampanyası sırasında sus parası olarak 130 bin dolar ödediği' haberini yayımlamıştı. Bu haber üzerine ilkin Cohen, Stormy Daniels adına Trump'la ilişkisini yalanlayan bir açıklama yayımlattı.

Röportaj bombası

Gelgelelim Stormy Daniels'ın 2011 yılında In Touch isimli dergiye ve TheDirty.com. sitesine Trump'la cinsel ilişkisinden çok ayrıntılı söz ettiği röportajlar yeniden basıldı. Röportajda porno yıldızı, ilişkinin Melania Trump'ın çiftin Barron isimli oğlunu dünyaya getirmesinden kısa süre sonra gerçekleştiğini ileri sürüyordu.

Aslında hiç yalanlamadı

Buna karşılık Stormy Daniels adına 'ilişkiyi sus parası aldığı için değil, hiç gerçekleşmediği için yalanladığına' dair ikinci bir açıklama yayımlandı. Ama eski porno yıldızının bunun sonrasında verdiği röportajlarda da iddiaları hiç yalanlamaması, sadece doğrudan yanıtlamaksızın şakaya vurması dikkatlerden kaçmadı.

Başkaları da var

Trump'la ilişkisi hakkında susması için kendisine para ödendiğini söyleyen bir kadın daha var. Eski Playboy modeli Karen McDougal, hikayesini The National Enquirer'ın sahibi olan şirkete de sattı, ama şirket bunu basmadı.