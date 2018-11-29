Trump'ın avukatı Kongre'ye yalan söylediğini itiraf etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 2017'de Trump'ın Moskova'da yürüttüğü bir projeye dair yaptığı açıklamada Kongre'ye yalan söylediğini itiraf etti. Kongre bu dönemde, Rusya’nın seçimlere Trump lehine müdahale edip etmediğini araştırmak için soruşturma başlatmıştı.

Moskova'da yapılan bu proje Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesine dair yürütülen soruşturmada önemli bir yer tutuyordu.

The Guardian'da yer alan habere göre davayı yakından takip eden bir kişi Cohen'in Rusya'da yürütülen projenin Kongre'ye belirttiğinden daha uzun süre devam ettiğini itiraf etmeyi planlıyordu.

Hakkında mali ihlal, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlamaları bulunan Cohen ağustos ayının sonlarında savcılıkla işbirliğine gitmiş ve Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır olduğu açıklamıştı. Cohen’in alacağı cezayı hafifletmek için savcılıkla işbirliği yapması Trump’ın sert eleştirilerine yol açmıştı.