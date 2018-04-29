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BBC Türkçe

Trump'ın Arizona'daki konuşmasını protesto edenlere biber gazı ile müdahale

ABD Başkanı Trump'ın Arizona'da düzenlenen konuşması sırasında protesto düzenleyen vatandaşlara polis biber gazı ile müdahale etti. Trump konuşması sırasında ise Meksika sınırına örmeyi planladığı duvar ile ilgili olarak, ""Hükümeti kapatmam gerekse bile

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen konuşması sırasında dışarıda protesto düzenleyen vatandaşlara polis biber gazı ile müdahalede bulundu.

Phoenix polis departmanı, göstericilerin 'taş ve şişe atması üzerine' polisin müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Dört kişi ise gözaltına alındı.

Polis göstericilere dair bir sayı vermezken Arizona medyası binlerce kişinin protestolara katıldığını söyledi.

Diğer yandan Trump konuşması sırasında nefret söylemiyle ilgili olarak kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

Medyayı suçlayan Trump, gazetecilerin beyazların üstünlüğünü savunan gruplara karşı söylemini yanlış konumlandırdığını ifade etti.

Trump konuşmasından sonra attığı tweetlerinde ise Phoenix'e gelen 15 bin kişiye teşekkür etti; "Medya sadece nefret söylemi kullanan gruplara yer vermekle kalmıyor, sokaklarımızdaki çete şiddetine de gözlerini kapatıyor" açıklamasında bulundu.

tepki çekmişti.

Trump 80 dakika süren konuşması sırasında ayrıca Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar ile ilgili de konuştu.

Her ne pahasına olursa olsun o duvarın inşa edilmesi gerektiğine vurgu yapan Trump, "Hükümeti kapatmam gerekse bile o duvarı inşa edeceğim" dedi.

Trump'ın Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarın maliyetinin ne olacağı ve hükümet bütçesinden nasıl karşılanacağı büyük tartışma yaratıyor.

Eğer Kongre bütçe için gereken onayı vermezse hükümet işlemez bir hale geliyor.

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