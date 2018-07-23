Trump'ın ailesinden beş ay ayırdığı çocuk, anne babasını tanıyamadı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın büyük tepki çeken kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma politikasının simgelerinden biri haline gelen Johan adlı 15 aylık Honduraslı bebek, beş ay ayrı kaldığı anne-babasını tanıyamadı.

Anne Adalicia Montecinos, Teksas sınırındaki bir kampta tutulan çocuğuna kavuştuktan sonra "Johan da bizim çektiklerimizi çekti. Bizi ilk gördüğünde tanıyamadı ve ağlamaya başladı" dedi.

Kısa sürede Johan'ın kendilerine alıştığını belirten Montecinos, "Çocuğumun yürümesini göremedim. İlk doğumgününü kutlayamadım. Büyüyüşünü videodan izledim. Her annenin büyüyünce çocuklarına anlattığı anılardan mahrum kaldım" dedi.

Johan'ın bu yılın başlarında bir mahkeme salonunda çekilen görüntüleri, Trump'ın "kaçak göçe sıfır hoşgörü" politikası çerçevesinde başlattığı çocukları ailelerinden alarak kamplara yerleştirme uygulamasına tepkileri artırmıştı.

Trump geçen ay bir kararnameyle, bazı siyasetçiler tarafından 'Nazi uygulamalarına benzetilen' politikasına son vermiş ve 2500 kadar çocuk ailelerine iade edilmeye başlanmıştı.