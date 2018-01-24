Trump'ın aday gösterdiği Powell, Fed Başkanı oldu

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı'na aday gösterdiği Jerome Powell, ABD Senatosu tarafından onaylandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Powell'ın adaylığının Senato'daki oylamada 12'ye karşı 85 oyla kabul edildiği bildirildi. Dünyanın en önemli merkez bankalarından Fed'in yeni başkanı olmaya hak kazanan Powell, yemin ettikten sonra mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in yerini alacak.

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Powell'ın görevi süresince 2012'den bu yana birlikte çalıştığı Yellen'in yolunu izleyerek kademeli para politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Powell'ın servetinin, finans sektöründeki kariyeri sayesinde yaklaşık 55 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, Powell'ın 1940'lardan bu yana en zengin Fed Başkanı olacağı anlamına geliyor.