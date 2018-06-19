Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon'ın İspanya ve İtalya’daki faaliyetleri sonucu o ülkelerdeki yerleşik merkezi yapılar sarsıldığını, popülist hareketlerin çok güçlendiğini söyledi. "Avusturya’nın cami kapatan iktidarında da Bannon’un katkıları olduğu biliniyor" diyen Turgut, "Washington’daki bu tür siyasi oluşumları inceleyen uzmanlar, SteveBannon’un bu aralar Türkiye’deki seçimi de çok yakından takibe aldığını söylüyorlar" dedi.

Turgut, Bannon'un bir ara Türkiye'ye gidip siyasi havayı birinci elden görmeyi düşündüğünü, ancak oluşabilecek tepkiler nedeniyle bundan vazgeçtiğinin belirtildiğini de ifade etti.

Serdar Turgut, "Trump’ın adamı Steve Bannon, Türkiye seçimini takibe aldı" başlığıyla (19 Haziran 2018) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Başkan Trump’ın başstratejisti Steve Bannon, görevinden ayrıldığında ona Trump tarafından verilen gizli görevin kimse farkında değildi. Oysa Amerika, o gün resmen tüm dünyanın siyasi yerleşik yapılarını sarsıp yerine Trump’ın onaylayacağı popülist rejimler getirmek için yola çıkmıştı. Buna Trumpizm de diyebiliriz.

Nitekim Trump bunun Amerika’da gereğini yapıp G7 toplantısında olduğu gibi düzenleri liderler düzeyinde resmen sarsarken Bannon da bu siyasi işbölümünde Avrupa tabanındaki mücadeleyi üstlenmişti.

Bannon’un İspanya ve İtalya’daki faaliyetleri sonucu o ülkelerdeki yerleşik merkezi yapılar sarsıldı, popülist hareketler çok güçlendi. Avusturya’nın cami kapatan iktidarında da Bannon’un katkıları olduğu biliniyor.

Washington’daki bu tür siyasi oluşumları inceleyen uzmanlar, SteveBannon’un bu aralar Türkiye’deki seçimi de çok yakından takibe aldığını söylüyorlar. Hatta Bannon’un bir ara Türkiye’ye gidip siyasi havayı birinci elden görmeyi düşündüğünü, ancak oluşabilecek tepkiler nedeniyle bundan vazgeçtiğini de belirtiyorlar."