Trump'ın Adalet Bakanı Sessions, Senato onayı aldı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions'ın bakanlığını 47'ye karşı 52 oyla kabul etti.

Alabama Senatörü Sessions'ın bakanlığı, Demokrat Partililer'in Sessions'ın yurttaşlık hakları siciline saldırdığı oturumların ardından onaylandı.

Sessions'ın adaylığı, Başkan Trump'ın yaptığı en tartışmalı atamalardan biriydi.

Oylamanın ardından Senato'da konuşan Sessions "Alama halkını, dünyanın en büyük müzakere kurumunda temsil etmekten daha büyük bir onur yok. Yaptığımız tüm tartışmaları minnettarlıkla karışlıyorum ve yeni Adalet Bakanı olmam için bana güvenerek oy verenlere teşekkür ediyorum. Bu görevin büyük sorumluluğunu tamamıyla anlıyorum" dedi.

Ancak Sessions, "Bizimle aynı görüşte olmayanları karalamak siyasetimiz için iyi değil" diye de ekledi.

Oylamadan önceki tartışmalarda Demokrat Partili Elizabeth Warren ve diğer Demokrat Partili senatörler, Martin Luther King'in eşinin, siyah seçmenleri sindirmekle suçladığı Sessions'ın 1986'da federal hâkim olmasına karşı çıktığını hatırlattı.

Sessions'ın o dönemki adaylığı, söylediği iddia edilen ırkçı sözler ve Ku Klux Klan'a yakın görülen açıklamaları nedeniyle Senato tarafından reddedilmişti.

70 yaşındaki Sessions, Trump'ın en baştaki destekçilerinden biriydi. Alabama Senatörü, Trump'ın göçmen karşıtı siyasetinin ilham kaynağı olarak görülüyor.