Trump'ın Adalet Bakanı adayına Senato'da 'ırkçılık' soruları

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın bakan adaylarının Senato'daki onay süreci başladı. Senatörlerin karşısına çıkan ilk isim olan Adalet Bakanı Jeff Sessions, "Hakkımda ortaya atılan ırkçılık iddiaları doğru değil" dedi.

Alabama Senatörü Jeff Sessions'ın bakanlığa aday gösterilmesi, geçmişte kullandığı iddia edilen ırkçı ifadeler nedeniyle tepkiyle karşılanmıştı.

Bugün Senato önünde Sessions karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Demokrat senatörler de iki gün sürecek oturumun ilk gününden Sessions'a, geçmişte sarf ettiği ve "ırkçılıkla" suçlanmasına neden olan bazı sözlerini hatırlattı.

Sessions ise geçmişte hakkında ortaya atılan "ırkçılık" iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Senato'nun, Sessions'ın Adalet Bakanı olmasına onay vermesi bekleniyor.

69 yaşındaki Jeff Sessions, Washington'daki "en muhafazakar" siyasetçilerden biri olarak tanınıyor.

1986 yılında federal hakimlik için önerilen Session'ın adaylığı, hakkındaki "ırkçılık" suçlamaları sonrası Senato tarafından reddedilmişti.

Sessions'ın siyah bir asistana, "Beyazlarla konuşurken dikkatli ol" dediği iddiası da o dönemde kamuoyuna yansımıştı.

20 yıldır Senato'da bulunan Session'ın "ırkçı" olduğu yönündeki görüşlere ise Cumhuriyetçi çalışma arkadaşları karşı çıkıyor.

Jeff Sessions'ın ismi kampanya sürecinde Donald Trump'a verdiği destekle de öne çıkmıştı.

Sessions, "Müslümanların ABD'ye girişi durdurulsun" çıkışı sonrası Trump'ı kamuoyu önünde savunan bir kaç Cumhuriyetçi siyasetçiden biriydi.

Adalet Bakanı adayı, Senato oturumu sırasında bu konuda gelen sorulara da yanıt verdi.

Donald Trump'ın mülteciler konusunda "aşırı eleme"yi desteklediğini söyleyen Sessions, "Müslüman ülkelerden geleceklerin ABD'ye girişinin engelleyecek bir yasaya destek verir misiniz?" şeklinde soruya, "Hayır, vermem" yanıtı verdi.

Demokrat senatör Chuck Schumer ise Sessions'ı, "kongredeki hemen herkesten daha fazla göçmen karşıtı" olarak tanımlamıştı.