Trump'ın ABD-Meksika sınırı için yeni planı 'Güneş duvarı'

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa etme vaadinde bulunduğu duvarla ilgili yeni bir fikri olduğunu açıkladı. Trump, duvarı güneş panelleriyle kaplayabileceklerini söyledi.

Trump "Benzersiz bir şey düşünüyoruz. Güney sınırından bahsediyoruz. Çok güneşli, çok sıcak. Duvarı bir güneş duvarı olarak inşa etmeyi düşünütoruz. Böylece duvar, enerji üretip kendi maliyetini çıkaracak. Bu sayede Meksika'da duvar için çok daha az para ödemek zorunda kalacak. İyi değil mi?" dedi.

Planın kendisine ait olduğunu belirten Trump "İyi bir hayal gücü değil mi? İyi değil mi? Benim fikrim" dedi.

Ancak çeşitli şirketlerin duvar için sunmuş olduğu projelerde, güneş panellerinin yer aldığı iddia ediliyor. Las Vegas'tan Gleason Partners adlı şirketin önerdiği tasarım, çelik, çimento ve güneş panellerinden oluşuyor.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın duvar ile ilgili tasarım çağrılarına yaklaşık 200 şirketin cevap vermiş olduğu belirtiliyor.

Trump seçim kampanyası boyunca, yasa dışı göçü ve uyuşturucu ticaretini durdurmak amacıyla ABD ve Meksika arasına "büyük, güzel bir duvar" inşa etme vaadinde bulunmuştu. Duvarın parasını Meksika hükümetinden alacaklarını söylemiş ancak Meksika bunu reddetmişti.