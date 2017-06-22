T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'ın ABD-Meksika sınırı için yeni planı 'Güneş duvarı'

Donald Trump: "Benzersiz bir şey düşünüyoruz"

22 Haziran 2017 12:07

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa etme vaadinde bulunduğu duvarla ilgili yeni bir fikri olduğunu açıkladı. Trump, duvarı güneş panelleriyle kaplayabileceklerini söyledi.

Trump "Benzersiz bir şey düşünüyoruz. Güney sınırından bahsediyoruz. Çok güneşli, çok sıcak. Duvarı bir güneş duvarı olarak inşa etmeyi düşünütoruz. Böylece duvar, enerji üretip kendi maliyetini çıkaracak. Bu sayede Meksika'da duvar için çok daha az para ödemek zorunda kalacak. İyi değil mi?" dedi.

Planın kendisine ait olduğunu belirten Trump "İyi bir hayal gücü değil mi? İyi değil mi? Benim fikrim" dedi.

Ancak çeşitli şirketlerin duvar için sunmuş olduğu projelerde, güneş panellerinin yer aldığı iddia ediliyor. Las Vegas'tan Gleason Partners adlı şirketin önerdiği tasarım, çelik, çimento ve güneş panellerinden oluşuyor.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın duvar ile ilgili tasarım çağrılarına yaklaşık 200 şirketin cevap vermiş olduğu belirtiliyor.

Trump seçim kampanyası boyunca, yasa dışı göçü ve uyuşturucu ticaretini durdurmak amacıyla ABD ve Meksika arasına "büyük, güzel bir duvar" inşa etme vaadinde bulunmuştu. Duvarın parasını Meksika hükümetinden alacaklarını söylemiş ancak Meksika bunu reddetmişti.

ETİKETLER

Güneş duvarıAlmanya Meksika sınırına güneş paneliAlmanyaTrumpMeksika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24