T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Trump'ın ABD-Meksika sınırı için yeni planı 'Güneş duvarı'

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa etme vaadinde bulunduğu duvarı güneş panelleriyle kaplayabileceklerini söyledi. Trump'ın "kendi fikrim" dediği öneri, daha önce gündeme getirilmişti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa etme vaadinde bulunduğu duvarla ilgili "yeni bir fikri" olduğunu açıkladı.

Iowa'da halka seslenen Trump, duvarı güneş panelleriyle kaplayabileceklerini söyledi.

Trump "Benzersiz bir şey düşünüyoruz. Güney sınırından bahsediyoruz. Çok güneşli, çok sıcak. Duvarı bir güneş duvarı olarak inşa etmeyi düşünütoruz. Böylece duvar, enerji üretip kendi maliyetini çıkaracak. Bu sayede Meksika'da duvar için çok daha az para ödemek zorunda kalacak. İyi değil mi?" dedi.

Planın kendisine ait olduğunu belirten Trump "İyi bir hayal gücü değil mi? İyi değil mi? Benim fikrim" dedi.

Ancak çeşitli şirketlerin duvar için sunmuş olduğu projelerde, güneş panelleri yer alıyordu.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın duvar ile ilgili tasarım çağrılarına yaklaşık 200 şirketin cevap vermiş olduğu belirtiliyor.

Las Vegas'tan Gleason Partners adlı şirketin önerdiği tasarım, çelik, çimento ve güneş panellerinden oluşuyor.

Mart ayında yayınlanan bir makalede

Trump seçim kampanyası boyunca, yasa dışı göçü ve uyuşturucu ticaretini durdurmak amacıyla ABD ve Meksika arasına "büyük, güzel bir duvar" inşa etme vaadinde bulunmuştu.

Trump duvarın parasını Meksika hükümetinden alacaklarını söylemiş ancak Meksika bunu reddetmişti.

talep ettiği ödeneği çıkarmıştı
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald Trump MeksikaTrumpBaşkanı Donald Trump MeksikaGüneyDuvarıBöyleceBuMeksikaBenimGüvenlik BakanlığıVegas Gleason PartnersABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24