Trump'ı zora sokan 'Rusya' iddiası

Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan ABD Başkanı Trump'ın başı şu aralar, IŞİD hakkındaki gizli istihbaratı Rusya ile paylaştığı yönündeki iddialar nedeniyle sıkıntıda.

Amerikan Washington Post gazetesi, Trump'ın yabancı bir istihbarat ortağından alınan bu bilgiyi, geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile gerçekleştirdiği görüşmede paylaştığını bildirdi. Gazeteye göre, söz konusu istihbarat, IŞİD'in bomba yapma kapasitesinde geldiği nokta ve uçaklara alınan dizüstü bilgisayarların bu açıdan oluşturduğu tehdit üzerineydi.

New York Times ise Trump'ın paylaştığı istihbaratın kaynağının İsrail olduğunu belirtti. İddiaya göre, Trump planlanan konuların dışına çıkarak, hem bu hassas bilgileri Rusya'ya ifşa etti, hem de istihbaratın toplandığı kentin adını paylaştı.

Trump kendini savundu

Çıkan haberler nedeniyle zor duruma düşen ve ortaya atılan iddiaların ABD ile istihbarat paylaşacak ülkelerin güvenini sarsacağı yönünde eleştirilerin şiddetlenmesi üzerine Twitter'dan açıklama yapan Trump ise yasalara aykırı bir davranışta bulunmadığını belirterek kendini savundu.

"Terör ve hava ulaşımı güvenliğine dair gerçekleri" Rusya ile paylaşmasını "mutlak bir hak" olarak tanımlayan Trump, Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında da gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine bu konuya bir kez daha değindi.

"Rusya Dışişleri Bakanı ile çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da büyük başarılar elde edeceğiz" diyen Trump, Moskova ile terörle mücadeledeki işbirliklerinin süreceğini ifade etti.

Beyaz Saray: Trump, kaynağın İsrail olduğunu bilmiyordu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, Trump'ın gizli kaynakları ifşa ettiği yönündeki suçlamaları reddederken; "Sayın Başkan bu bilginin nereden geldiğini bilmiyordu bile. İstihbaratın kaynağı ya da edinilme yöntemi konusunda bilgilendirilmemişti" dedi.

Beyaz Saray Söcüsü Sean Spicer ise Rusya ile paylaşılan istihbaratın kaynağının İsrail olduğu şeklindeki iddialara dair yorum yapmak istemedi.

Trump, görev başındaki ilk yurt dışı turu kapsamında önümüzdeki günlerde İsrail'e gidecek.

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DPA/AFP/Reuters, CÖ/HT