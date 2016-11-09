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Deutsche Welle

Trump'ı tebrik eden ilk liderlerden biri Putin

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Trump'ı tebrik eden ilk liderden biri oldu. Putin, Rus-Amerikan ilişkilerini Trump ile birlikte krizden çıkarmayı beklediğini belirtti.

09 Kasım 2016 17:09

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’a bir telegraf göndererek tebrik etti. Vladimir Putin, Rus-Amerikan ilişkilerini Trump ile birlikte krizden çıkarmayı umduğunu belirtti. Uluslararası konularda Trump'la birlikte çalışmayı beklediğini ifade eden Rusya Devlet Başkanı, küresel güvenlik tehdidine verimli yanıtların bulunması gerektiği belirtti. Putin, “Her iki ülkenin çıkarına da hizmet eden yapıcı bir diyalogdan” yana olduğunu söyledi.

Putin küresel çapta Trump’ı tebrik eden ilk devlet ve hükümet liderinden biri oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova-Washinton hattında yeni bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Ancak Sözcü, Putin'in yakın bir dönemde ne Trump ne de Obama ile bir görüşme planladığını da sözlerine ekledi.

Peskov, özellikle Suriye krizinde ABD'nin yeni Başkanı Trump ile ilerleme kaydetmeyi umduklarını belitti.

Trump Putin'e sıcak mesajlar vermişti

Seçim sürecinde Trump, Putin'e yönelik tutumuyla Clinton'dan farklı bir yol izlemiş ve Rus liderden olumlu söz etmeyi tercih etmişti. Trump, Rusya ile ABD'nin diyalog yoluyla iyi ilişkiler yürütebileceğini savunmuştu.

Trump, rakibi Clinton'ın Suriye'de uçuşa yasak bölge önerisine Rusya ile havada çarpışma riskini gündeme getireceği gerekçesiyle karşı çıkmış, Suriye'de de önceliğin Esad'ın gitmesi değil, DEAŞ'la mücadele olduğunu söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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