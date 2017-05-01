"Trump'ı 'Rakka' konusunda ikna edecek tek bir senaryo kaldı; TSK'nın doğrudan cepheye gitmesi"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, ABD'nin Türkiye'nin "Rakka operasyonu için Suriyeli Araplardan ordu kuralım" önerisine sıcak bakmadığını savunarak "Adaylığı sırasında Irak ve Suriye’deki Kürt grupları ‘kahramanı’ ilan eden Trump’ı Rakka konusunda ikna edecek tek bir senaryo kalıyor: TSK’nın Rakka operasyonunda lojistik destekle sınırlı kalmayıp, doğrudan cepheye gitmesi" dedi.

Deniz Zeyrek'in "ABD hava harekâtını YPG’ye haber verdi mi?" başlığıyla yayımlanan (1 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta TÜMSİAD 7. Genel Kurulu açılışında Hava Kuvvetleri’nin Sincar ve Karaçok harekâtını anlatırken şöyle dedi:

“Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz.”

Bu sözler, Türk Hava Kuvvetleri’nin Sincar ve Karaçok’a yaptığı hava harekâtının icra biçimi ile birlikte değerlendirildiğinde, sadece YPG/PYD’yi değil, ABD’yi de doğrudan ilgilendirdiği görülüyor.

Zira, TSK harekât merkezinden üst düzey bir subay, ABD ve Rusya’nın Ankara’daki askeri ataşelerine, ‘Şu koordinatlara hava harekâtı düzenleyeceğiz’ dediği anda, Suriye’deki bir ABD özel birliği o koordinatların yaklaşık 10 km güneyindeydi ve o görüşmeden kısa bir süre sonra da jetler havalanmıştı.

AYNI YÖNTEM

Çok merak ettim. O görüşme sonrasında, ABD’li komutanlar duyar duymaz PYD ve YPG’lilere ‘Tedbir alın, Türkler bombalayacak’ bilgisini verdi mi? ABD’lilerin harekâtı öğrenmesiyle, jet pilotlarının füzeleri göndermek için o kırmızı düğmelere bastığı an arasında geçen 45 dakika içinde Karaçok’ta ve Sincar’da neler yaşandı?

Bunu araştırırken ilginç bir detay öğrendim.

Biliyorsunuz, 7 Nisan günü ABD’nin Akdeniz’deki iki savaş gemisinden 59 Tomahawk füzesi havalanmış ve Şayrat Hava Üssü’nü vurmuştu. ABD’li komutanlar, bu bombardımandan kısa bir süre önce Rus komutanlarla temasa geçerek bilgi vermişti. Bu, Rusların önceden Suriye ordusunu uyarmasına fırsat verebilir, Suriye ordusu da tedbir alabilirdi. Ancak üste Rus askerlerin bulunması ve Tomahawk’ların hedefi olması, daha ciddi sorunlara neden olabilirdi. Zamanlama, tedbir almayı mümkün kılacak ama yüzde yüz korunma fırsatı vermeyecek bir şekilde yapıldı. Rejim ordusu, tedbirler sayesinde bombardımanı en az hasarla atlattı. Ancak 5-6 uçağı ile önemli yapıları kurtarma fırsatı bulamadı.

Türk Hava Kuvvetleri’nin harekâtının ABD ve Rusya’ya bildirilmesiyle ilgili zamanlamada da benzer bir yöntem izlendi. ABD’lilerin o koordinatlarda kayıp vermesinin önüne geçildi ama ABD’liler o koordinatlarda ABD askeri varlığının olup olmadığını kontrol ederken bile YPG/PYD’liler harekâttan haberdar oldu. Buna karşın, kısa süre içinde harekete geçildiği için de YPG/PYD’liler kayıp vermekten kurtulamadı.

AYNI MESAJ�

ABD’nin 7 Nisan’daki hedefi Şayrat Hava Üssü’nü yerle bir etmek ya da Suriye ordusuna mümkün olan en büyük hasarı verdirmek değildi. Asıl hedef, “Obama dönemi bitti, ensenizdeyiz” mesajını hem Rusya’ya hem Esad rejimine inandırıcı ve caydırıcı şekilde vermekti.

Türkiye’nin öncelikli mesajı da aynıydı. Ne kadar çok hasar verdirildiği değil, hem ABD’ye hem YPG/PYD’ye Türkiye’nin PKK ile mücadele konusundaki ciddiyetinin ve kararlılığının gösterilmesi önemliydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözü de bu hedefin açık edilmesinden ibaretti.

ABD, YPG’DEN NE ZAMAN VAZGEÇER

Hava harekâtıyla verilen başka bir mesaj daha vardı: Türk istihbaratı ve TSK, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın ve YPG’nin her türlü hareketini yakından izliyor. Haliyle, ABD’nin bölgedeki faaliyetleri de Ankara’nın görüş alanında.

Erdoğan dün Hindistan’a hareketinden önce de şöyle dedi:

“Karaçok’ta ne olduysa, Sincar’da ne olduysa, artık biz bunlara devam etmek durumunda kalacağız.”

Harekât ve açıklamalar, Erdoğan’ın kritik ABD ziyareti öncesinde yapılıyor. Türkiye bu kararlılığı, ABD Başkanı Donald Trump’ı YPG/PYD konusunda ikna etmek için sergiliyor.

Ancak, ABD Ankara’nın “Rakka operasyonu için Suriyeli Araplardan ordu kuralım”önerisine sıcak bakmıyor. Gerekçe ise şöyle: Eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan iyidir...

O halde adaylığı sırasında Irak ve Suriye’deki Kürt grupları ‘kahramanı’ ilan eden Trump’ı Rakka konusunda ikna edecek tek bir senaryo kalıyor: TSK’nın Rakka operasyonunda lojistik destekle sınırlı kalmayıp, doğrudan cepheye gitmesi.

Türkiye bunu göze alır mı?