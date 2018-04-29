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BBC Türkçe

Trump'ı kızdıran kitapta yer alan 7 çarpıcı iddia

ABD'li gazeteci Michael Wolff'un, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili yazdığı kitabı önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak. Trump'ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 röportaja dayanarak yazılan kitapta çok sayıda önemli iddia yer alıyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'li gazeteci Michael Wolff'un, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili yazdığı kitabı önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak.

Trump'ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 röportaja dayanarak yazılan kitapta çok sayıda önemli iddia yer alıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, kitabın 'yalan ve yanıltıcı beyanlarla dolu olduğunu' belirtti.

'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitapta yer alan iddialardan bazıları şunlar:

Kitaba göre, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Trump'ın yardımcılarına 'İngiliz istihbaratı tarafından gözetleniyor olabilirsiniz' dedi.

Eski İngiltere Başbakanı, Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'le Şubat 2016'da Beyaz Saray'da buluştu.

Wolff'a göre Blair buluşmada 'ilginç bir söylenti' paylaştı.

İngilizlerin Trump'ın kampanya ekibini gözetlediğini, telefon görüşmelerini ve diğer iletişimlerini dinlediğini ve Trump'ın kendisini bile dinlemiş olabileceklerini söyledi.

İngiliz Times gazetesi iddiayı bugün manşetine taşıdı.

Blair'in basın danışması gazeteye, "Bu tam anlamıyla uydurma" açıklamasını yaptı.

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Trump ise iddiayla ilgili bir açıklama yayımlayarak Bannon için "İşini kaybetmesiyle aklını da kaybetti" dedi.

Trump, "Steve Bannon'ın benim ve başkanlığımla bir ilişkisi yoktur" dedi ve ekledi:

"O kovulduğu zaman yalnızca işini değil, aklını da yitirdi. Steve bir elemandı ve ben ise halihazırda, Cumhuriyetçi Parti içinde yarışa giren en yetenekli 17 başkanlık adayı olarak tanımlanan grubu eledim; sonra o da benim için çalışmaya başladı.

"Artık kendi başına kaldığı için Steve, kazanmanın benim gösterdiğim kadar kolay olmadığını görüyor. Steve'in, bu ülkenin unutulmuş kadın ve erkekleri tarafından başarılmış tarihi zaferimizdeki rolü çok azdır."

Wolff'a göre Trump yemin töreninde çok sinirliydi.

Trump'ın törenden keyif almamasının bir nedeni, üst düzey isimlerin gelmeyecek olmasıydı.

Wolff aynı zamanda Trump'ın eşi Melania ile sürekli kavga halinde olduğunu, First Lady'nin ise ağlamanın eşiğinde olduğunu kaleme aldı.

Yazar, Trump'ın gün boyunca 'kızgın golf yüzünü takındığını, omuzlarının kamburlaşıp kollarının sallandığını ve burnundan soluğunu' ifade etti.

First Lady'nin ofisi ise bu iddiaları reddediyor.

Trump'ın yemin töreni boyunca Melania Trump'ın zorlama bir gülüş takındığı iddia edilmiş, eşine karşı çok hissiz davrandığı öne sürülmüştü.

Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'ı korkutucu ve can sıkıcı bulduğunu kaleme aldı.

Trump'ın kendi odasına çekildiğini anlatan Wolff, Kennedy'lerden beri ilk defa bir çiftin Beyaz Saray'da ayrı odalarda kaldığını söyledi.

Aynı zamanda Trump'ın odasında bulunan bir televizyon ekranına ek olarak iki ekran daha istediğini, kapısını kilitleme talebine ise Gizli Servis'in 'Odaya erişimimiz var' yanıtını verdiğini öne sürdü.

Wolff'a göre Trump'ın kızı Ivanka ve eşi Jared Kushner, Ivanka Trump'ın ileride Amerikan başkanlığına aday olabileceğine dair bir anlaşma yaptı.

Bannon'ın 'Jarvanka' adını taktığı çiftin bu planlarının kendisine iletildiğinde Bannon'ın 'dehşete kapıldığı' ifade ediliyor.

Çiftin bunu bir görev olarak gördüğü ve fırsat çıktığında Ivanka Trump'ın başkanlığa aday olmasını planladıkları belirtiliyor.

Yazar, Ivanka Trump'ın 'İlk kadın başkan Hillary Clinton olmayacak, ben olacağım' diyerek espriler yaptığını kaleme alıyor.

Daha önce işadamı Rupert Murdoch hakkında bir biyografi yazan Wolff, Trump'ın Murdoch'a büyük hayranlık duyduğunu aktarıyor.

Her ne kadar Trump adaylığı zamanında Murdoch'un Fox haber kanalıyla çatışsa da yemin töreninden sonra Fox, Trump'ın destekçilerinden birine dönüşmüştü.

Kitapta Trump'ın başkan seçildikten sonra bir gece salonda bulunan konuklara Murdoch için, "En iyilerinden biri, kalan en iyilerden biri" dediği söyleniyor.

Ancak Wolff hayranlığın karşılıklı olmadığını öne sürüyor.

Kitapta Trump ve Murdoch arasında geçen bir diyalog şu şekilde aktarılıyor:

Silikon Vadisi'ndekiler gerçekten benim yardımıma muhtaç. Obama'nın onlara bir faydası bulunmadı, çok fazla düzenleme vardı. Onlara gerçekten de yardım etme şansım var.

Donald, sekiz yıl boyunca bu adamlar Obama'yı ceplerinde tuttular. Yönetimi neredeyse onlar idare etti. Senin yardımına ihtiyaçları yok.

Trump'ın Silikon Vadisi'ne vize konusunda yardımcı olacağını söylemesi üzerine Murdoch Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını hatırlatıyor.

Bunun üzerine Trump, "Bir çaresine bakacağız" cevabını veriyor.

Kitapta Murdoch'un bu konuşmanın ardından telefonu kapatırken Trump için "Ne büyük bir salak" dediği aktarılıyor.

Kitaba göre ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'ı Moskova'dan bir konuşma için 45 bin dolar almanın sorun yaratacağını söylemişti.

Flynn'e, "Ancak kazanırsak bir sorun olur" şeklinde güvence verildiği söyleniyor.

FBI'a yalan söylediğini

Flynn Türkiye'yle ilişkileri konusunda yalan söylediğini de kabul ederken, Amerikan medyası, Flynn'in mahkemede Ruslarla temas kurmasını Donald Trump'ın istediğini söyleyeceğini bildirdi.

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