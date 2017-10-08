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Dünya

Trump'dan fırtına uyarısı: Yetkilileri dinleyin

Fırtınanın Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida'da etkili olması bekleniyor

08 Ekim 2017 02:01

Orta Amerika ülkeleri Nikaragua, Kosta Rika ve Honduras'ta en az 25 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Nate fırtınasının, Meksika'nın sahil şeridindeki turistik bölgelerde birinci derecede kasırgaya dönüşmesinin ardından, Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletleri ile Florida'nın batı bölgelerinde acil durum ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, felaketin etkili olması beklenen bölgelerde yaşayanları uyardı.

Meksika Körfezinde güç kazanan kasırganın önceki ay bölgede etkili olan Maria ve Irma kasırgaları kadar olmasa da hala güçlü rüzgar ve dev dalgalara yol açabileceği belirtiliyor.

Acil durum kararı alan Louisiana Valisi John Bel Edwards bin Ulusal Muhafız askerini eyalete bağlı New Orleans kentindeki drenaj pompalarını izlemek üzere bölgeye gönderdi.

Daha önce büyük felaketlere maruz kalan New Orleans'ın Belediye Başkanı Mitch Landrie de yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın büyük çaplı elektrik kesintilerine neden olabileceğini belirterek, "Bizler çok kez uğraştık, panik yapmaya gerek yok." dedi.

 

Trump'tan "yetkilileri dinleyin" uyarısı

 

ABD Başkanı Donald Trump da twitter üzerinden yaptığı açıklamada, felaketin etkili olması beklenen bölgelerde yaşayanları uyardı. Başkan Trump mesajında, "Federal Acil Durum Yönetimi Kurumundaki (FEMA) harika ekibimiz Nate Kasırgasına hazırlanıyor. Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida'daki herkes, lütfen yerel yetkililerinizi dinleyin ve güvende kalın." ifadesini kullandı.

ABD'de 12 yıl önce etkili olan Katrina kasırgası Meksika Körfezi üzerinden gelerek ülkenin güney kıyılarını vurmuş, New Orleans'ta bin 833 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Felaketin ardından dönemin ABD Başkanı George W. Bush, kendisine bağlı olan FEMA'nın zamanında halkın tahliyesini sağlayamaması ve yardım çabalarının organizasyonunda yetersiz kalması nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

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